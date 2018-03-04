رئيس جمعية زوجات ضباط الشرطة تتقدم ببلاغ جديد ضد خيرى رمضان

رئيس جمعية زوجات ضباط الشرطة تتقدم ببلاغ جديد ضد خيرى رمضانالأحد، 04 مارس 2018 06:31 م
جمعية زوجات ضباط الشرطة
كتب عبد الله محمود
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أكدت رشا كامل، رئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة، فى بيان رسمى للجمعية، أنه تم تقديم بلاغ جديد للمحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة تحت رقم 159 عرائض المحامى العام، بخصوص ما قدمه الإعلامى خيرى رمضان فى حلقة يوم 18 فبراير على برنامجه "مصر النهاردة" والذى يقدم على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى من إهانات تمس كل أبناء جهاز الشرطة العظيم.
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عدد الردود 0
بواسطة:
Aliaa
كفايه كده
ماشي جهاز الشرطه جهاز عظيم ودوره على عينا وراسنا,بس مش معنى كده إنه فوق البشر ولا يجوز التعرض له من قريب أو بعيد. آه خيري رمضان زودها شويه في تقديمه للموضوع وهي شعره بسيطه بين التعاطف والتجاوز في هذا الموضوع وليس مقبولا ابدا ان نطارده ونلاحقه بالقضايا. هذا ليس عدلا إنما تغول في استخدام القانون واساءه له وتوظيفه للإنتقام. خيري رمضان صحفي محترم واللي بيحصل ده عيب جدا.