رئيس جمعية زوجات ضباط الشرطة تتقدم ببلاغ جديد ضد خيرى رمضان







كتب عبد الله محمود

أكدت رشا كامل، رئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة، فى بيان رسمى للجمعية، أنه تم تقديم بلاغ جديد للمحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة تحت رقم 159 عرائض المحامى العام، بخصوص ما قدمه الإعلامى خيرى رمضان فى حلقة يوم 18 فبراير على برنامجه "مصر النهاردة" والذى يقدم على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى من إهانات تمس كل أبناء جهاز الشرطة العظيم.