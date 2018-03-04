رئيس جامعة المنوفية ومفتي الجمهورية يتفقدان معهد الكبد القومي بالجامعة

بدأت الجولة بفيلم تسجيلي إحصائي لأنشطة المعهد العلاجية والبحثية والتعليمية وعمليات زراعة الكبد، وأكد رئيس الجامعة على أن معهد الكبد القومي من النقاط المضيئة في مصر ويعمل به الجميع وفق منظومة متكاملة قادرة علي تقديم أفضل خدمة علاجية في العالم، مضيفا أن المعهد يضم فريق جراحي متميز في جراحات وزراعات الكبد حيث يقوم المعهد بزراعة الكبد للأطفال وبعض حالات الزراعة للكبار مجانا وأن المعهد دائما يفتح أبوابه للجميع والغير قادرين لتلقي العلاج وينظم قوافل طبية متخصصة لعمل مسح شامل لقرى المحافظة للكشف عن فيرس سى ومعالجة الحالات المصابة.

بينما أشار فضيلة المفتى إلى أن معهد الكبد يتمتع بريادة علمية وله مكانة عالمية وأن وراء هذا العمل رجال تعمل وفق تخطيط وفكر منظم ومرتب كما يصدق وصف القران الكريم فيهم رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه، وأن كل دعم أو عون يقدم لهذا المعهد هو دعم لمسيرة مصرية رائدة تقدم رسالة سامية وتخفف ألم المرضي وتبعث الأمل فى حياة المريض بل فى أسرته جميعا.

وقام رئيس الجامعة يرافقه فضيلة المفتي بتفقد غرف العمليات بالمستشفي الجديد وقسم الأشعة وأقسام المعهد المختلفة وأشاد الحضور بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة وتجهيزات المعهد التي تضاهي أفضل المراكز الطبية العالمية.