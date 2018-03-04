رئيس البرلمان العراقى يصل الكويت فى زيارة رسمية تستغرق يومين

رئيس البرلمان العراقى يصل الكويت فى زيارة رسمية تستغرق يومينالأحد، 04 مارس 2018 12:00 ص
رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى
(أ ش أ)
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وصل إلى الكويت، رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى والوفد المرافق له، فى زيارة رسمية لمدة يومين.
ومن المقرر أن يجرى رئيس البرلمان العراقي، جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسئولين الكويتيين؛ لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان فى استقبال الجبورى لدى وصوله الكويت، رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب على الدقباسي، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، وسفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان، بالإضافة إلى سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي.
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