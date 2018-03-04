رئيس أوغندا يقيل وزير الأمن وقائد الشرطة بعد ازدياد عدد الجرائم بالبلاد







أ ف ب

أقال الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى وزير الأمن هنرى توموكوندى وقائد الشرطة المثير للجدل كالى كايهورا، بحسب ما جاء فى بيان مساء الأحد.

وتعرض قائد الشرطة للانتقاد بسبب ازدياد كبير فى عدد الجرائم فى البلاد وخصوصا فى كمبالا وتصاعد الفساد فى صفوف الشرطة.

وتم استبداله فى منصب المفتش العام للشرطة باوكوث اوشولا.

أما وزير الأمن فقد تعرض للانتقاد ايضا بسبب أداء الشرطة ودخوله فى صراع مع كايهورا، ولم يشر بيان الرئاسة إلى أسباب إقالة المسؤولين.

واستبدل الوزير بالجنرال ايلى توموين.

والمسؤولان المقالان هما من المحاربين القدامى أثناء "حرب التحرير" التى أوصلت موسيفينى الى الحكم فى 1986.