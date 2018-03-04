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خفر السواحل اليونانى يضبط سفينة قبالة كريت على متنها 1.3 طن من القنب

الأحد، 04 مارس 2018 03:20 م
خفر السواحل اليونانى يضبط سفينة قبالة كريت على متنها 1.3 طن من القنب خفر السواحل اليونانى





أثينا (رويترز)
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قال خفر السواحل اليونانى اليوم الأحد، إنه ضبط 1.3 طن من القنب المعالج مخبأ فى سفينة صيد ترفع علم دولة أجنبية بعد اعتراضها قبالة جزيرة كريت.

وجاء ضبط هذه المادة المخدرة بعد عملية دامت 3 أيام، وكانت سلطات الجمارك الفرنسية قد أبلغت السلطات اليونانية أن سفينة تبحر صوب جنوب شرق الجزيرة وتحمل على الأرجح شحنة غير قانونية.

وشارك فى العملية أربعة من سفن خفر السواحل وطائرتان، إحداهما تابعة لوكالة فرونتكس لحماية الحدود الأوروبية. ورصدت طائرة فرونتكس قارب الصيد المشتبه فيه (سيلينا ستار) على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا جنوب شرقى كريت.

وفشلت محاولة قارب الصيد، الذى أبحر من سوريا صوب ميناء أوروبى لم يجر الكشف عنه، للفرار ورافقته سفن خفر السواحل إلى ميناء ايرابترا فى كريت، حيث كشفت عمليات التفتيش حمولة من القنب تبلغ قيمتها نحو 15 مليون يورو (18.5 مليون دولار).

وقال خفر السواحل اليونانى إن السلطات اعتقلت ربان السفينة وطاقمها المكون من أربعة أفراد. 


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