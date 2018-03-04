خفر السواحل اليونانى يصادر مخدرات بقيمة 15 مليون يورو

خفر السواحل اليونانى يصادر مخدرات بقيمة 15 مليون يوروالأحد، 04 مارس 2018 03:14 م
مخدرات ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)
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صادرت قوات خفر السواحل اليونانية 3ر1 طن من المخدرات تقدر قيمتها بـ 15 مليون يورو كانت على سفينة صيد ترفع علما أجنبيا قبالة جزيرة كريت اليونانية.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد، أنه تم ضبط طاقم السفينة المكون من أربعة أشخاص، وأطلقت السلطات اليونانية العملية بعدما أخطرتها الجمارك الفرنسية بأن السفينة "سيلين ستار" ربما تحمل حمولة غير شرعية.
وأضافت" إن السفينة أبحرت من سوريا وحاولت الفرار من السلطات اليونانية إلا أنه تمت مرافقتها حتى ميناء "ليرابترا" حيث تم اكتشاف حمولة المخدرات هناك، وشارك فى العملية أربع سفن دورية تابعة خفر السواحل بالإضافة إلى طائرتين تنتمى إحداها لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)".
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