video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"خدمات البترول البحرية" تسجل أعلى معدل للتعاقدات بقيمة 276 مليون دولار فى2017

الأحد، 04 مارس 2018 10:47 ص
"خدمات البترول البحرية" تسجل أعلى معدل للتعاقدات بقيمة 276 مليون دولار فى2017 المهندس طارق الملا وزير البترول





كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التطوير المستمر فى أداء الشركات الوطنية العاملة فى مجال الإنشاءات والخدمات البترولية، وتوفير كامل الدعم لها سواء فى عملها بمصر أو مشروعاتها بالخارج، لمواكبة المرحلة الجديدة من المشروعات القومية للدولة التى يشارك فى تنفيذها قطاع البترول، انطلاقا من دور هذه الشركات الحيوية فى الصناعة البترولية والاقتصاد الوطنى.

 

وأشار إلى أن ما قدمته شركة خدمات البترول البحرية من أداء متميز خلال الفترة الأخيرة وخاصة فى باكورة إنتاج المرحلة الأولى من تنمية حقل ظهر حظى بإشادة كافة المتابعين والشركاء فى إنجاز الأعمال بالحقل.

 

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية، لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ورئيسى هيئة البترول والقابضة للغازات الطبيعية.

 

من جانبه استعرض المهندس السيد البدوى رئيس شركة خدمات البترول البحرية، أهم نتائج الأعمال التى تحققت فى عام 2017 من خلال خطة تنمية الأعمال التى يتم تنفيذها فى إطار رفع كفاءة أصول الشركة من الوحدات البحرية وتطويرها لكى تستطيع العمل بكفاءة فى المشروعات البحرية، حيث بلغت تكاليف التطوير والتحديث 23 مليون دولار، مشيرا إلى أن عام 2017 شهد توقيع 35 تعاقدا قيمتها حوالى 276 مليون دولار لتسجل أعلى معدل للتعاقدات منذ إنشائها، بالإضافة إلى النجاح فى تركيب 4 منصات بحرية جديدة خلال العام وزن 9193 طن وحفر أكبر ترنش بحرى فى الشرق الأوسط بطول 782 مترا وعرض 35 مترا ومد 7 خطوط بحرية بأطوال 119 كم.

 

وأشار إلى ما نفذته الشركة من أعمال فى مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر، تضمنت أعمالا برية وبحرية شملت إنشاء 2 لسان بحرى ونقل وتركيب منصة التحكم بالمشروع والبالغ إجمالى وزنها 5215 طناً إلى جانب العديد من الأعمال المختلفة المتمثلة فى إنزال الخطوط البحرية وأعمال دفنها، بالإضافة إلى أعمال المسح البحرى للقاع للخطوط البحرية فى المياه العميقة وحظيت بشهادات تقدير من الجانب الإيطالى والمقاول الرئيسى للمشروع، وتقوم حاليا بالمشاركة بحجم أعمال فى المرحلة الثانية لمشروع ظهر.

 

وأضاف أنه إلى جانب ذلك تقوم الشركة بتنفيذ عددا من المشروعات المتنوعة لعدد من شركات البترول المشتركة فى مجال الإنشاءات ومد الخطوط البحرية وصيانة المنصات والخطوط وأعمال الحفر بقيمة حوالى 7ر328 مليون دولار، كما تقوم حالياً بتنفيذ رصيف بحرى بطول 424 متراً بغاطس 17 متراً فى مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف الغاز بميناء السخنة باستثمارات حوالى 130 مليون جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة البترول تشكل مجموعة عمل لبحث التعاون مع مؤسسة النفط الليبية

وزير البترول: سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك المواد البترولية خلال 3 سنوات

فيديو.. وزير البترول تعليقا على اعتراض تركيا على ترسيم الحدود مع قبرص: لا يقلقنا

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد

البترول

وزير البترول

اخبار الغاز

مصر



لا تفوتك
"قوى عاملة" جنوب سيناء: صرفنا مليار جنيه للعاملة غير منتظمة خلال 4 سنوات

"قوى عاملة" جنوب سيناء: صرفنا مليار جنيه للعاملة غير منتظمة خلال 4 سنوات

المتهم بإشعال النار بمبنى تابع لجامعة القاهرة : هدفى كان السرقة

المتهم بإشعال النار بمبنى تابع لجامعة القاهرة : هدفى كان السرقة

"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود

"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود

حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى

حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى

اكسسوارات أسبوع الموضة بباريس شكل تانى أبرزها البوت البلاستيك وحزام الجزمة

اكسسوارات أسبوع الموضة بباريس شكل تانى أبرزها البوت البلاستيك وحزام الجزمة

10 أرقام ترصد رحلة أحمد الشناوى مع الزمالك بعد التجديد

10 أرقام ترصد رحلة أحمد الشناوى مع الزمالك بعد التجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة