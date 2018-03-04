"خدمات البترول البحرية" تسجل أعلى معدل للتعاقدات بقيمة 276 مليون دولار فى2017







كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التطوير المستمر فى أداء الشركات الوطنية العاملة فى مجال الإنشاءات والخدمات البترولية، وتوفير كامل الدعم لها سواء فى عملها بمصر أو مشروعاتها بالخارج، لمواكبة المرحلة الجديدة من المشروعات القومية للدولة التى يشارك فى تنفيذها قطاع البترول، انطلاقا من دور هذه الشركات الحيوية فى الصناعة البترولية والاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أن ما قدمته شركة خدمات البترول البحرية من أداء متميز خلال الفترة الأخيرة وخاصة فى باكورة إنتاج المرحلة الأولى من تنمية حقل ظهر حظى بإشادة كافة المتابعين والشركاء فى إنجاز الأعمال بالحقل.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية، لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ورئيسى هيئة البترول والقابضة للغازات الطبيعية.

من جانبه استعرض المهندس السيد البدوى رئيس شركة خدمات البترول البحرية، أهم نتائج الأعمال التى تحققت فى عام 2017 من خلال خطة تنمية الأعمال التى يتم تنفيذها فى إطار رفع كفاءة أصول الشركة من الوحدات البحرية وتطويرها لكى تستطيع العمل بكفاءة فى المشروعات البحرية، حيث بلغت تكاليف التطوير والتحديث 23 مليون دولار، مشيرا إلى أن عام 2017 شهد توقيع 35 تعاقدا قيمتها حوالى 276 مليون دولار لتسجل أعلى معدل للتعاقدات منذ إنشائها، بالإضافة إلى النجاح فى تركيب 4 منصات بحرية جديدة خلال العام وزن 9193 طن وحفر أكبر ترنش بحرى فى الشرق الأوسط بطول 782 مترا وعرض 35 مترا ومد 7 خطوط بحرية بأطوال 119 كم.

وأشار إلى ما نفذته الشركة من أعمال فى مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر، تضمنت أعمالا برية وبحرية شملت إنشاء 2 لسان بحرى ونقل وتركيب منصة التحكم بالمشروع والبالغ إجمالى وزنها 5215 طناً إلى جانب العديد من الأعمال المختلفة المتمثلة فى إنزال الخطوط البحرية وأعمال دفنها، بالإضافة إلى أعمال المسح البحرى للقاع للخطوط البحرية فى المياه العميقة وحظيت بشهادات تقدير من الجانب الإيطالى والمقاول الرئيسى للمشروع، وتقوم حاليا بالمشاركة بحجم أعمال فى المرحلة الثانية لمشروع ظهر.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك تقوم الشركة بتنفيذ عددا من المشروعات المتنوعة لعدد من شركات البترول المشتركة فى مجال الإنشاءات ومد الخطوط البحرية وصيانة المنصات والخطوط وأعمال الحفر بقيمة حوالى 7ر328 مليون دولار، كما تقوم حالياً بتنفيذ رصيف بحرى بطول 424 متراً بغاطس 17 متراً فى مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف الغاز بميناء السخنة باستثمارات حوالى 130 مليون جنيه.