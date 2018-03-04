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الأحد، 04 مارس 2018 05:02 م
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خبراء: احتماية معاناة باكستان من توابع حرب تجارية نتيجة سياسة ترامب الحمائية

الأحد، 04 مارس 2018 01:08 م
خبراء: احتماية معاناة باكستان من توابع حرب تجارية نتيجة سياسة ترامب الحمائية رئيس باكستان - أرشيفية





أ ش أ
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حذر خبراء فى باكستان، اليوم الأحد، من أن باكستان قد تعانى من توابع إندلاع أى حرب تجارية عالمية، نتيجة السياسة الحمائية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقال الخبراء، إن الرئيس الأمريكى يسير نحو تبنى سياسات حمائية قد تشعل حربا تجارية عالمية، وبينما لن تؤثر هذه الإجراءات على باكستان بشكل مباشر، سيكون الأمر ستكون له تداعياته عليها بشكل غير مباشر .

وقال أشفق حسن خان، عميد الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الباكستانية - فى تصريح لصحيفة (إكسبريس تربيون) الباكستانية - إن قرار ترامب بفرض تعريفات جمركية على واردات أمريكا من الصلب ،ستؤثر بطريقة أو بأخرى على الصين - أكبر منتج ومصدر للصلب فى العالم - موضحا أنه نظرا لإعادة توجيه باكستان اعتمادها الاقتصادى بشكل كبير على الصين بدلا من الولايات المتحدة، ستعانى إسلام آباد توابع اندلاع حرب تجارية بين البلدين.


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