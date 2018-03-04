خالد أبو بكر يناشد وزير الداخلية التدخل لإنهاء الشكوى ضد خيرى رمضان







كتب هيثم سلامة

ناشد المحامى الدولى، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخليه بالتدخل لإنهاء الشكوى ضد الزميل خيري رمضان‬، مع اتخاذ ما يراه من ترضيه واحترام لكافة اهلنا من أسر الضباط‬.

وقال أبو بكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع " كلي ثقه في حكمة الوزير‬، وكلي ثقه في عدم قصد خيرى لأي شئ لا نقبله جميعا‬، وأتمني أن نصل الي ماينهي الأزمة ويرضي أصحاب الشكوى، وأن نذهب جميعا لنقدم طلبا للنائب العام لنلتمس منه إخلاء سبيل خيرى رمضان، لأن النائب العام هو وحده من تطرح عليه طلبات كل الأطراف ولكنه وحده دون أى سلطة في الدولة الذي يمكن له أن يقرر في الأمر".