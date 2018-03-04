video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الأحد، 04 مارس 2018 08:32 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملة مرورية - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عززت اليوم اﻷحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زحام مرورى بمحور الشهيد فى مدينة نصر بسبب انقلاب سيارة نقل

المرور: حملات رادار وفحص متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

اخبار المرور

حملات مرورية

الجيزة

محاور القاهرة

مخالفات مرورية



لا تفوتك
"قوى عاملة" جنوب سيناء: صرفنا مليار جنيه للعاملة غير منتظمة خلال 4 سنوات

"قوى عاملة" جنوب سيناء: صرفنا مليار جنيه للعاملة غير منتظمة خلال 4 سنوات

المتهم بإشعال النار بمبنى تابع لجامعة القاهرة : هدفى كان السرقة

المتهم بإشعال النار بمبنى تابع لجامعة القاهرة : هدفى كان السرقة

"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود

"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود

حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى

حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى

اكسسوارات أسبوع الموضة بباريس شكل تانى أبرزها البوت البلاستيك وحزام الجزمة

اكسسوارات أسبوع الموضة بباريس شكل تانى أبرزها البوت البلاستيك وحزام الجزمة

10 أرقام ترصد رحلة أحمد الشناوى مع الزمالك بعد التجديد

10 أرقام ترصد رحلة أحمد الشناوى مع الزمالك بعد التجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة