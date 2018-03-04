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حكومة دبى الذكية تشارك بمؤتمر "وطن رقمى" بمصر

الأحد، 04 مارس 2018 03:28 م
حكومة دبى الذكية تشارك بمؤتمر "وطن رقمى" بمصر المهندس وليد جاد رئيس مجلس ادارة الغرفة





كتبت: هبة السيد
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أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT اليوم عن مشاركة عربية قوية لمؤسسة دبى الذكية، خلال فعاليات مؤتمرها السنوى وطن رقمى 5 تحت شعار "نحو وطن رقمى" الحدث الأكبر محلياً من حيث عدد الشركات والهيئات المتخصصة، وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على مدار يومى 5 – 6 مارس الجارى.

 

وقالت الغرفة فى بيان إن هذه المشاركة بهدف تعزيز العلاقات المصرية العربية فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات الحديثة وتسليط الضوء على قصص نجاح التحول الرقمى لدول المنطقة، كما من المقرر أن تتضمن هذه المشاركة بحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات التجارية المشتركة بين ممثلى الجهات الإقليمية ورؤساء وأصحاب الشركات المصرية للتوسع الخارجى ودعم رؤية واستراتيجية التصدير.

 

وقال تامر محمد مدير عام الغرفة :" إن تحقيق التنمية المستدامة المعتمد على تعزيز خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المجتمع باعتبارها أدوات فاعلة فى رسم ملامح المستقبل يلزمه تكاتف المجهودات لنقل الخبرات الجديدة والتسويق المبتكر للشركات المصرية، من هذا المنطلق فإننا فى غرفة نعمل على قدو وساق لتقديم نسخة جديدة لمؤتمر وطن رقمى 5 السنوى تحمل فى طياتها منهجية جديدة لصناعة المؤتمرات المتخصصة منها استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الحدث وإلقاء الضوء على التوجهات العالمية من تقنيات وخدمات ، بالإضافة إلى فعاليات أمن المعلومات والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمى وتعزيز الحضور العربى".

 


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