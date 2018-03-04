حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله زوج شقيقته بقليوب







القليوبية نيفين طه

قرر المستشار أحمد الجيلاني رئيس نيابة قليوب، حبس عامل بمخزن حديد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل زوج شقيقته وفصل رأسه عن جسده لقيامه بمحاولة خلع ملابسه ومواقعته جنسياً.

كان قد تلقى الرائد أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغا من المدعو محمد صبحى 28 سنه عامل كسح ومقيم عزبة السعادنه - كوم أشفين دائرة المركز، بالعثور على جثة المدعو محمود. ع 20 سنه عامل بمخزن حديد بميت حلفا دائرة المركز ومقيم به - وبلدته الاصليه السمطا دشنا قنا

يرتدى كافة ملابسه وبه عدة طعنات بالصدر والبطن وأخرى بالظهر والجثه بدون الرأس بأحد الأراضي الزراعية وآخر يدعى إبراهيم. ع 20سنه عامل بذات المخزن ومقيم به وبلدته الأصلية السمطا دشنا قنا، مصاب بجرح سطحي بالوجه بجوار الاذن اليمنى وسحجات بالرقبة ( خرابيش ).

وبتمشيط الأراضي الزراعية والمنطقة المجاورة لمكان العثور على الجثة، أمكن العثور على رأس المتوفى بمروى بذات الناحية وباستكمال الفحص تبين ارتباط المتوفى والمصاب بصله قرابه ( المتوفى زوج شقيقة المصاب ونجل خالته ).

نظراً لما مثلته الواقعة من خطورة إجرامية فائقة وتعدي سافر علي النفس والمال، كلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اللواء محمد الالفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وتبين من التحريات بأن مرتكب الواقعة المدعو ابراهيم. ع 20سنه عامل بذات المخزن ( المدعي الإصابة ) لوجود بعض الضغائن بينهما وخلافات في العمل وأن المجني عليه دائم التعدي عليه ونهره أمام العمال بصفة مستمرة.

وبتقنين الاجراءات وباستهدافه عقب خروجه من المستشفى أمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة حيث قرر بمعرض اعترافاته انه حال عودته والمجنى عليه من زيارة أقاربهم بناحية السعادنه – ميت حلفا – دائرة المركز، وحال مرورهما من داخل الأراضي الزراعية قام المجنى عليه بإشهار سلاح أبيض ( كان بحوزته ) في وجهه طالبا منه خلع ملابسة لمواقعته جنسيا .. وعلى إثر ذلك قام المتهم بالاشتباك مع المجنى عليه ولكونه قوي البنية تمكن من نزع السلاح الأبيض من يده وسدد له عدة طعنات بالبطن والظهر محدثا اصابته التي أودت بحياته.

عقب ذلك قام المتهم بالتخلص من حافظه نقوده وهاتفه المحمول بإلقائهما بترعة النحاس وفصل رأسه عن جسده وإلقائهم ( بمكان العثور على الرأس ) .. وحال توجه المبلغ للاستغاثة بالمارة قام المتهم بالنزول للمروى واستخرج الجثة منها تاركا الراس بالمياه وادعى انه في حالة صدمة عصبية ووجود دماء علي ملابسة، وتم نقله للمستشفى وتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن " مطواة قرن غزال " من النوع شائع الاستعمال ملوثه بالدماء بأحد الأراضي الزراعية ( حقل برسيم ) وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1202جنح مركز قليوب، واحيلا المتهم للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.