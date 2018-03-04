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جامعة طنطا تعقد اللقاء التعريفى الثانى لطلبة الجامعة عن مبادرة شباب مصر

الأحد، 04 مارس 2018 03:42 م
جامعة طنطا تعقد اللقاء التعريفى الثانى لطلبة الجامعة عن مبادرة شباب مصر اللقاء التعريفي الثانى لمبادرة شباب مصر بجامعة طنطا





الغربية - أحمد زيادة
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عقدت جامعة طنطا، اليوم الأحد، اللقاء التعريفى الثانى لطلبة الجامعة، عن مبادرة شباب مصر تحت رعاية اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية، والدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب.

 

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة كان قد تم افتتاحها فى ابريل 2017 بهدف إعداد رواد جامعين من الطلاب حيث يتم تدريبهم على برامج صحية لنشرها بين زملائهم وفى المجتمع لرفع الوعى الصحى، وشملت برامج التغذية وصحة الأسرة وبرامج الوقاية والعلاج من الأمراض وبرامج التوعية بخطورة العنف ضد المرأة.

 

شارك فى الندوة الدكتورة أمل كباش وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ومنسق المبادرة بالكلية، والدكتورة لولا عبد الوهاب أستاذ مساعد صحة المجتمع بكلية التمريض ومنسق المبادرة بالكلية، والدكتور كمال السيد البلتاجى أستاذ مساعد الصحة وطب المجتمع بكلية الطب، ومحمد رضوان مدير عام المجلس القومى للسكان بمحافظة الغربية، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وجمع غفير من الطلاب.

 

 

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طلاب جامعة طنطا  حضور مبادرة شباب مصر 
 
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لقاء مبادرة شباب مصر  

 


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