جامعة دمياط تتعاقد مع شركة أمن متخصصة فى الحراسة لتأمين الحرم الجامعى الجديد







دمياط - معتز الشربينى

تعاقدت جامعة دمياط مع إحدى شركات الأمن المتخصصة فى الحراسة، التى بدأت تولى مهامهم عملها بالحرم الجامعى الجديد لجامعة دمياط.

ومن جانبه التقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بأفراد الشركة، ورحب بهم، وتمنى لهم التوفيق بالعمل فى الجامعة، وحضر اللقاء العقيد محمد شلاطة مدير الأمن الإدارى بالجامعة، وعدد من مشرفى الأمن الإدارى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للأمن الإدارى بالجامعة لتحملهم عبء العمل طوال الفترة السابقة، رغم قلة أعدادهم فى ظروف استثنائية بالحرم الجديد، الذى يشهد تشغيل تجريبى لاستقبال آلاف الطلاب.

وفى نهاية اللقاء طلب رئيس الجامعة من مدير الأمن الإدارى، تقديم تقرير دورى عن أداء شركة الأمن الخاصة، وإعداد تقرير نهائى عقب انتهاء الدراسة لتقويم التجربة الجديدة، ودراسة إمكانية تعظيم الاستفادة منها، يأتى ذلك فى إطار سعى إدارة جامعة دمياط للتطوير، ودفع الجامعة للأمام.