video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة دمياط تتعاقد مع شركة أمن متخصصة فى الحراسة لتأمين الحرم الجامعى الجديد

الأحد، 04 مارس 2018 03:11 م
جامعة دمياط تتعاقد مع شركة أمن متخصصة فى الحراسة لتأمين الحرم الجامعى الجديد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط





دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

تعاقدت جامعة دمياط مع إحدى شركات الأمن المتخصصة فى الحراسة، التى بدأت تولى مهامهم عملها بالحرم الجامعى الجديد لجامعة دمياط.

 

ومن جانبه التقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بأفراد الشركة، ورحب بهم، وتمنى لهم التوفيق بالعمل فى الجامعة، وحضر اللقاء العقيد محمد شلاطة مدير الأمن الإدارى بالجامعة، وعدد من مشرفى الأمن الإدارى.

 

ووجه رئيس الجامعة الشكر للأمن الإدارى بالجامعة لتحملهم عبء العمل طوال الفترة السابقة، رغم قلة أعدادهم فى ظروف استثنائية بالحرم الجديد، الذى يشهد تشغيل تجريبى لاستقبال آلاف الطلاب.

 

وفى نهاية اللقاء طلب رئيس الجامعة من مدير الأمن الإدارى، تقديم تقرير دورى عن أداء شركة الأمن الخاصة، وإعداد تقرير نهائى عقب انتهاء الدراسة لتقويم التجربة الجديدة، ودراسة إمكانية تعظيم الاستفادة منها، يأتى ذلك فى إطار سعى إدارة جامعة دمياط للتطوير، ودفع الجامعة للأمام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أغنية قالوا إيه علينا دول" فى طابور الصباح بمدارس دمياط

دمياط

جامعة دمياط

الحرم الجامعى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

امن دمياط

رئيس جامعة دمياط



لا تفوتك
الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

صور.. إيقاف العمل بخزينة نادى الزمالك لليوم الثانى على التوالى

صور.. إيقاف العمل بخزينة نادى الزمالك لليوم الثانى على التوالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة