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جامعة بنها تنظم ندوة حول أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 04 مارس 2018 02:48 م
جامعة بنها تنظم ندوة حول أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية جامعة بنها تنظم ندوة حول أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية





القليوبية نيفين طه
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بدأت اليوم أعمال الندوة التى تنظمها جامعة بنها فى كلية الحقوق ويشارك فيها الدكتور السيد فودة عميد الكلية والدكتورة هالة حلمى عميدة كلية الحاسبات والدكتور محمد محمدى غانم عميد الطب البيطرى حول أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية والتشريعية وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية التى تجرى قبل نهاية هذا الشهر.

 

كما بدأت أيضا أعمال ندوة المشاركة السياسية التى تنظمها الجامعة فى كلية الهندسة ببنها وتحدث خلالها الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية والدكتور إسماعيل بدر القائم بعمل عميد كلية التربية.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص جامعة بنها على دعم المشاركة السياسية من قبل العاملين والطلاب وأكد الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة على أن الجامعة ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة مزيدا من الندوات والفعاليات لتشجيع الطلاب والعاملين على المشاركة السياسية ايجابيا بعيدا عن أى ضغوط.

 

وقال القاضى إن لنا جميعا الحرية الكاملة فى اختيارتنا وإننا لانقبل أى ضغط يحاول أعداء الوطن أن يمارسوه علينا.

 

وأضاف الدكتور القاضى:" شهدت فى كل الفعاليات السابقة التى نظمتها الجامعة وكلياتها مدى انتماء غالبية الطلاب للوطن وحماسهم للمشاركة فى صنع مستقبله الذى هو مستقبلهم".

 


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