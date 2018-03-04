جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمى للمرأة بمشاركة السفير السويسرى اليوم







اسيوط - محمود عجمى

أعلن الدكتور عصام زناتى نائب رئيس الجامعة السابق، ومدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، عن تنظيم جامعة أسيوط، اليوم، الأحد، وقائع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة والذى ينظمه مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، وبحضور بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة، والدكتور الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه نوه الدكتور شحاتة غريب شلقامى المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعضو مجلس إدارة المركز، فى بيان له امس، أنه من المقرر أن يزور السفير السويسرى، والوفد المرافق له، مركز تثقيف الأقران للإبداع وتنمية المهارات، وكذلك وحدة مناهضة التحرش بالجامعة، وذلك على هامش الاحتفالية.