"تموين إسكندرية" تضبط منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى







الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط "اع ع ٤٧ سنة" المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" للسلع الغذائية، كائن شارع أحمد بن حنبل - قسم المنشية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية والغير صالحه للاستهلاك الآدمى، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

تم استهداف المخزن المذكور بمعرفة ضباط الإدارة، وتم ضبط عدد( 73957) عبوه مواد غذائية متنوعة بإجمالي وزن(5،5 ) طن تقريباً من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بيانها كالتالي 38592) عبوة مكسبات طعم ورائحة، (14257) عبوة حلوى متنوعة، (20858) عبوة أغذية متنوعة، كمية وقدرها (3.050) طن من المكسرات المتنوعة ( سوداني _ عين جمل _ بندق _ زبيب)، منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات، تحرر المحضر رقم 3034/2018 جنح المنشية. وجاري العرض على النيابة العامة.