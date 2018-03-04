تعرف على مراحل انخفاض عجز الميزان التجارى من 3.4 إلى 2.9 مليار دولار فى عام







كتبت - هبة حسام

بتراجع بلغت قيمته 500 مليون دولار، انخفض عجز الميزان التجارى من 3.4 مليار دولار فى نوفمبر 2016، إلى 2.9 مليار دولار خلال نوفمبر 2017، ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت مراحل تراجع العجز فى الميزان التجارى على مدار عام خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، كالتالى:

- سجل عجز الميزان التجارى فى نوفمبر 2016: 3.4 مليار دولار.

- تراجع إلى 2.4 مليار دولار فى ديسمبر 2016، بانخفاض بلغت قيمته مليار دولار.

- استقر العجز فى الميزان التجارى فى يناير 2017 عند ذات القيمة التى سجلها فى ديسمبر 2016، والبالغة "2.4 مليار دولار، وفى فبراير 2017، تراجع عجز الميزان التجارى بقيمة 300 مليون دولار، ليسجل 2.1 مليار دولار فى هذا الشهر.

- ارتفع عجز الميزان التجارى فى مارس 2017 إلى 2.5 مليار دولار.

- عاود عجز الميزان التجارى تراجعه فى أبريل 2017، مسجلا 2 مليار دولار، بعد فقده 500 مليون دولار عن الشهر السابق "مارس 2017".

- وفى مايو 2017، سجل عجز الميزان التجارى ارتفاعاً بقيمة 300 مليون دولار، ليصل إلى 2.3 مليار دولار.

- سجل عجز الميزان التجارى فى يونيو 2017: 1.8 مليار دولار بتراجع 500 مليون دولار عن شهر مايو السابق له.

- وفى شهر يوليو 2017 بلغت قيمة العجز فى الميزان 3.5 مليار دولار، وهو أكثر شهر سجل خلاله الميزان التجارى أعلى قيمة منذ بداية عام 2017.

- بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال شهر أغسطس 2017: 3.3 مليار دولار، بانخفاض 200 مليون جنيه عن شهر يوليو.

- واصل عجز الميزان التجارى تراجعه فى شهر سبتمبر 2017، بالغاً 3.1 مليار دولار.

- وفى أكتوبر 2017، سجل عجز الميزان التجارى 3.3 مليار دولار.

- وخلال نوفمبر 2017 بلغ العجز فى الميزان التجارى 2.9 مليار دولار لينخفض بقيمة 500 مليون دولار مقارنة بمثيله من عام 2016، وبقيمة 400 مليون دولار عن الشهر السابق له "أكتوبر 2017".