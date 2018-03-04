video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على مراحل انخفاض عجز الميزان التجارى من 3.4 إلى 2.9 مليار دولار فى عام

الأحد، 04 مارس 2018 09:33 ص
تعرف على مراحل انخفاض عجز الميزان التجارى من 3.4 إلى 2.9 مليار دولار فى عام 500 مليون دولار تراجعا فى عجز الميزان التجارى خلال عام





كتبت - هبة حسام
إضافة تعليق

بتراجع بلغت قيمته 500 مليون دولار، انخفض عجز الميزان التجارى من 3.4 مليار دولار فى نوفمبر 2016، إلى 2.9 مليار دولار خلال نوفمبر 2017، ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت مراحل تراجع العجز فى الميزان التجارى على مدار عام خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، كالتالى:

 

- سجل عجز الميزان التجارى فى نوفمبر 2016: 3.4 مليار دولار.

- تراجع إلى 2.4 مليار دولار فى ديسمبر 2016، بانخفاض بلغت قيمته مليار دولار.

- استقر العجز فى الميزان التجارى فى يناير 2017 عند ذات القيمة التى سجلها فى ديسمبر 2016، والبالغة "2.4 مليار دولار، وفى فبراير 2017، تراجع عجز الميزان التجارى بقيمة 300 مليون دولار، ليسجل 2.1 مليار دولار فى هذا الشهر.

- ارتفع عجز الميزان التجارى فى مارس 2017 إلى 2.5 مليار دولار.

- عاود عجز الميزان التجارى تراجعه فى أبريل 2017، مسجلا 2 مليار دولار، بعد فقده 500 مليون دولار عن الشهر السابق "مارس 2017".

- وفى مايو 2017، سجل عجز الميزان التجارى ارتفاعاً بقيمة 300 مليون دولار، ليصل إلى 2.3  مليار دولار.

- سجل عجز الميزان التجارى فى يونيو 2017: 1.8 مليار دولار بتراجع 500 مليون دولار عن شهر مايو السابق له.

- وفى شهر يوليو 2017 بلغت قيمة العجز فى الميزان 3.5 مليار دولار، وهو أكثر شهر سجل خلاله الميزان التجارى أعلى قيمة منذ بداية عام 2017.

- بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال شهر أغسطس 2017: 3.3 مليار دولار، بانخفاض 200 مليون جنيه عن شهر يوليو.

- واصل عجز الميزان التجارى تراجعه فى شهر سبتمبر 2017، بالغاً 3.1 مليار دولار.

- وفى أكتوبر 2017، سجل عجز الميزان التجارى 3.3 مليار دولار.

- وخلال نوفمبر 2017 بلغ العجز فى الميزان التجارى 2.9 مليار دولار لينخفض بقيمة 500 مليون دولار مقارنة بمثيله من عام 2016، وبقيمة 400 مليون دولار عن الشهر السابق له "أكتوبر 2017".

 

Untitled
صادر عن جهاز الإحصاء

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الإحصاء" يصدر "مصر فى أرقام" 2018.. التعليم والزواج والطلاق أبرز الإحصاءات

الإحصاء: 2.2 مليار دولار صادرات مصر فى شهر وارتفاع نسبة تغطيتها للواردات لـ43%

الميزان التجارى

عجز الميزان التجارى

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد المصرى

الإحصاء



لا تفوتك
"قوى عاملة" جنوب سيناء: صرفنا مليار جنيه للعاملة غير منتظمة خلال 4 سنوات

"قوى عاملة" جنوب سيناء: صرفنا مليار جنيه للعاملة غير منتظمة خلال 4 سنوات

المتهم بإشعال النار بمبنى تابع لجامعة القاهرة : هدفى كان السرقة

المتهم بإشعال النار بمبنى تابع لجامعة القاهرة : هدفى كان السرقة

"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود

"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود

حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى

حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى

اكسسوارات أسبوع الموضة بباريس شكل تانى أبرزها البوت البلاستيك وحزام الجزمة

اكسسوارات أسبوع الموضة بباريس شكل تانى أبرزها البوت البلاستيك وحزام الجزمة

10 أرقام ترصد رحلة أحمد الشناوى مع الزمالك بعد التجديد

10 أرقام ترصد رحلة أحمد الشناوى مع الزمالك بعد التجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة