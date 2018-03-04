تعرف على شروط ومواعيد التقدم لوظيفة محقق تراث بالأزهر الشريف







كتب لؤى على

أعلن الأزهر الشريف عن موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدّمين لشغل وظيفة "محقّق تراث"، ممّن لديهم خبرةٌ في الصياغة والتحرير الأدبي، والتي قد سبق الإعلان عنها في 16 يناير 2018.

يتمّ إجراء الاختبارات التحريرية: بكلية أصول الدين بالدّرّاسة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك على النحو التالي:

1- يوم الجمعة الموافق 9/3/2018، محافظات: ( أُسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الأَقْصُر، البحر الأحمر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، السويس، الشرقية، الغربية، الفيوم).

2- يوم السبت الموافق 10/3/2018، محافظات: (القاهرة، القليوبية، المنيا، الوادي الجديد، بني سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، دِمياط، سوهاج، شمال سيناء، قنا، كفر الشيخ، مرسى مطروح، المنوفية).

على أن يتمّ تقديم الأوراق المطلوبة التالية: - صورة البطاقة الشخصية (سارية). - صورة المؤهّل الدراسي. - صورة الموقف من التجنيد (للذكور فقط)



