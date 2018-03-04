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تعرض كاتب علمانى للطعن فى بنجلادش خلال إحدى الندوات

الأحد، 04 مارس 2018 01:48 م
تعرض كاتب علمانى للطعن فى بنجلادش خلال إحدى الندوات شرطة بنجلاديش





دكا (أ ف ب)
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أقدم شاب على طعن كاتب شعبى علمانى "عدو للإسلام" من بنجلادش فى رأسه خلال إحدى الندوات، كما أعلنت الشرطة الأحد.

والاعتداء الذى تعرض له السبت، ظافر إقبال فى سيلهت، شمال البلاد، هو الأخير من مجموعة هجمات بالسلاح الابيض على كتاب ومدونين ملحدين او علمانيين.

ومنذ فترة طويلة، يدافع إقبال (64 عاما) المؤلف لأفضل الكتب مبيعا، عن حرية التعبير والعلمانية، ولا يزال الكاتب الذى اعتاد على إلقاء كلمات فى الجامعات ودرس فى الولايات المتحدة، فى المستشفى فى حالة مستقرة.

واعتقلت الشرطة شابا فى الحادية والعشرين من عمره يدعى فيض الحسن، وهو تلميذ سابق فى مؤسسة إسلامية، وتجرى تحقيقا حول صلاته المحتملة بالمجموعات الإسلامية المتطرفة.

وقال الحسن للمحققين إن "من واجبه بصفته مسلما إن يتصدى للذين يعملون ضد الإسلام"، كما أوضح لوكالة فرانس برس الكولونيل على حيدر إزاد احمد، من كتيبة التدخل السريع، وحدة النخبة. 


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