تشييع جثمان مزارع فلسطينى بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلى (صور)







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

شيع آلاف الفلسطينين اليوم الأحد، جنازة المزارع الفلسطينى محمد أبو جمعة، بعد استشهاده أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية لفرانس برس، أن جنودا أطلقوا النار فى اتجاه فلسطينى دخل "منطقة محظورة" قرب السياج الأمنى بين قطاع غزة والأراضى الإسرائيلية من دون معلومات إضافية.



بكاء طفلة فلسطينية



جانب من بكاء السيدات



تشييع جثمان المزارع الفلسطينى



جانب من تشييع الجثمان



جانب من تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى



بكاء أقارب الشهيد



بكاء والدة الشهيد



جانب من بكاء أقارب الشهيد الفلسطينى