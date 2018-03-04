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تسكين 24 أسرة جديدة بمساكن طلمبات الماكس غرب الإسكندرية

الأحد، 04 مارس 2018 09:47 م
تسكين 24 أسرة جديدة بمساكن طلمبات الماكس غرب الإسكندرية محافظ الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه تم اليوم تسكين 24 أسرة أخرى من سكان ترعة الخندق بالمساكن المخصصة لهم بمساكن طلمبات الماكس ، حيث تم تسكين 24 أسرة في وحدات جديدة ببلوك 2 ، كما تم تخصيص سيارات نقل من حي العجمي لمساعدة الأهالى فى نقل كافة متعلقاتهم الي المساكن الجديدة ،وتم البدء في هدم المساكن القديمة و الآيلة للسقوط التى كانت تمثل خطورة داهمة على حياه قاطنيها عقب نقل كافة متعلقات الأسر إلى المساكن الجديدة ، يأتى هذا فى إطار المشروعات القومية لتطوير العشوائيات والمناطق داهمة الخطورة ، وتحسين مستوى قاطنيها.

وأكد "سلطان" فى بيان صادر اليوم، أنه تم خلال الأيام الماضية تسكين 22 أسرة في وحدات جديدة ببلوك 3 ، و تسكين 23 أسرة فى وحدات ببلوك 6 ، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة فى تسكين باقى سكان ترعة الخندق فى المساكن الجديدة بطلمات الماكس.

 

كما أنه تم تكليف علاء يوسف، رئيس حى العجمى، بتسهيل كافة إجراءات انتقال السكان من المساكن القديمة الي الجديدة، مؤكدا أن الدولة تستهدف تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بها، وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها، لافتاً إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة على مستوى المحافظة هى فى مقدمة المشروعات التى تعكف المحافظة على إنهاءها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

يذكر أن مشروع "طلمبات الماكس" هو أحد مشروعات تطوير المناطق العشوائية المحافظة، ويتضمن المشروع 9 عقارات تحتوى على 215 وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة  63 مترا، بتكلفة إجمالية قدرها 22 مليون جنيه ، ويخصص مشروع طلمبات الماكس لنقل سكان المنطقة الواقعة على ترعة الخندق بالماكس، والتى تمثل خطورة داهمة من الدرجة الثانية على سكانها.

 


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