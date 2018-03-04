تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوعالأحد، 04 مارس 2018 10:28 ص
تراجع فى مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.20%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09%.
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