تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع







كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.20%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09%.