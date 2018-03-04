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تدريب الأمهات على الإسعافات الأولية للأطفال فى قافلة لجامعة المنوفية

الأحد، 04 مارس 2018 03:44 م
تدريب الأمهات على الإسعافات الأولية للأطفال فى قافلة لجامعة المنوفية قافلة توعوية لدار الطفل اليتيم بقرية هورين بركة السبع





المنوفية – محمود شاكر
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نفذت كلية التمريض جامعة المنوفية بالتعاون مع إدارة القوافل بالجامعة قافلة توعوية إلى دار الطفل اليتيم بقرية هورين بركة السبع لتدريب الأمهات على الإسعافات الألولية عند تعرض أطفاهن لحوادث اللعب سواء بالمنزل أو فى الحضانات.

 

ويتعرض الأطفال للحوادث نتيجة للعب العنيف مما يترك فى حالات كثيرة عاهات جسدية عند معظم الأطفال، ودعا القائمون على القافلة الأمهات إلى ضرورة مراعاة مراقبة الأطفال فى أماكن اللعب لمنعهم من الألعاب العنيفة وإعداد شنطة مخصصة للإسعافات الأولية عند تعرض الطفل لأى إصابات لحين تلاقى العلاج المناسب فى المستشفى.

 

القافلة برعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك فى كلية التمريض الدكتورة آمال السيد شحاتة وكيل الكلية والدكتورة رانيا الحلوانى والدكتورة رضا الفيشاوى.


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