تحرير 545 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شنت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأحد، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، وبرئاسة قيادات المديرية، لتأكيد انضباط الشارع، والحصول على أفضل شكل للميادن، وأن تكون خالية من التكدسات المرورية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 545 مخالفة متنوعة، شملت حالة سير عكس الاتجاه، و63 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، و46 سيارة بدون رخصة قيادة، و40 سيارة بدون رخصة تسيير، و3 سيارات بدون لوحات، و29 دراجة نارية بدون لوحات، و355 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، شنت المديرية حملة مكبرة أسفرت عن فحص 8 سيارات متروكة، حيث فحصها خبراء المفرقعات وتم تعقيمها وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات، وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها، وجارى استدعاء مالكيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة .