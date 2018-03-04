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تجهيز 1149 لجنة انتخابية فى الشرقية استعداد للرئاسة

الأحد، 04 مارس 2018 03:21 م
تجهيز 1149 لجنة انتخابية فى الشرقية استعداد للرئاسة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تجهيز1032مركز إنتخابى يضم 1149 لجنة فرعية، بجميع مراكز المحافظة للإنتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر إجراؤها أيام 26 و27 و 28 مارس الجارى .

وأصدر المحافظ توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة جميع التجهيزات بالمقار الإنتخابية، والتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وتمهيد وإنارة الطرق المؤدية للجان الإنتخابية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة .

وأوضح محافظ الشرقية فى بيان له،أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة تبدأ أعمالها قبل إجراء الإنتخابات لمتابعة توزيع قوات التأمين، وكذلك متابعة سير الإنتخابات مع الساعات الأولى وتذليل كافة العقبات أمام تيسير العملية الإنتخابية.

وأضاف محافظ الشرقية،أن المحافظة قد إختارت شعار "بصوتك هنكمل حلمنا" لتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة، لإرسال رسالة للقوى الخارجية، أن شعب مصر قادر على إنتخاب رئيسة لإستكمال مسيرة العمل والبناء والتقدم لمصرنا الحديثة التى نحلم بها.

 


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