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تأجيل دعوى حل جمعية دروب للفنون لـ8 أبريل

الأحد، 04 مارس 2018 11:49 ص
تأجيل دعوى حل جمعية دروب للفنون لـ8 أبريل مجلس الدولة-ارشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تاجيل دعوى وزير التضامن لحل جمعية  دروب للفنون لجلسة 8 أبريل المقبل للإعلان.

 

حملت الدعوى رقم 23103 لسنة 72 قضائية وطالبت بحل الجمعية لوجود مخالفات تتعارض مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017

 

 

 


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