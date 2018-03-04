تأجيل دعوى حل جمعية دروب للفنون لـ8 أبريل

مجلس الدولة-ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تاجيل دعوى وزير التضامن لحل جمعية دروب للفنون لجلسة 8 أبريل المقبل للإعلان.
حملت الدعوى رقم 23103 لسنة 72 قضائية وطالبت بحل الجمعية لوجود مخالفات تتعارض مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017
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