تأجيل دعوى حل جمعية دروب للفنون لـ8 أبريل







كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تاجيل دعوى وزير التضامن لحل جمعية دروب للفنون لجلسة 8 أبريل المقبل للإعلان.

حملت الدعوى رقم 23103 لسنة 72 قضائية وطالبت بحل الجمعية لوجود مخالفات تتعارض مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017