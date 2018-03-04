بوتين :لن نسلم واشنطن المتهمين بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية

بوتين :لن نسلم واشنطن المتهمين بالتدخل فى الانتخابات الأمريكيةالأحد، 04 مارس 2018 06:52 م
بوتين
أ ش أ
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده لن تسلم الولايات المتحدة الأشخاص المتهمين بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت نهاية 2016، مطالبا واشنطن بتقديم أدلة على الاتهامات.
وقال بوتين، فى مقابلة نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "روسيا لن تسلم مواطنيها المتهمين بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية".
وتابع بوتين :"المتهمون لا يمثلون السلطات الروسية"، مطالبا الولايات المتحدة بـ "تقديم أدلة" على تورطهم.
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