بنك القاهرة يطرح شهادة أمان للمصريين عبر شبكة فروعه بمختلف المحافظات







كتب أحمد يعقوب

تستقبل فروع بنك القاهرة بمختلف محافظات الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأحد المواطنين الراغبين فى الحصول على "شهادة أمان" التى يتم إصدارها لكل مواطن مصرى يملك بطاقة رقم قومى من العمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بهدف توفير غطاء تأمينى لتلك الشرائح يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة، وتأتى تلك الخطوة بما يتوافق مع توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لحماية محدودى الدخل والإرتقاء بمستوى معيشتهم.

ومن جانبه، أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لطرح الشهادة للمواطنين داخل كافة فروع البنك بكافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد والمناطق النائية داخل المحافظات والتى تستهدف العمالة المؤقتة وشرائح المواطنين غير المشمولة فى أى غطاء تأمينى.

كما أكد فايد على أهمية مشاركة البنك فى طرح شهادة "أمان" بإعتبارها خطوة جديدة تواصل من خلالها الدولة مساندة محدودى الدخل نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشهادة تمنح مزايا عديدة لقاعدة عملاء البنك من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والتى تتجاوز 160 ألف عميل من أصحاب الحرف والأنشطة ورؤس الأموال المحدودة بما يسهم فى توفير الحماية التأمينية لتلك الشرائح وتوفير مستقبل أفضل لأسرهم.

فيما أشار أن شهادة "أمان" يتم طرحها بعائد 16% بفئات 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات على أن يتم تجديدها مرتين لتصل إلى 9 سنوات، كما تبلغ قيمة التعويض النقدى الخاص بها فى حالة الوفاة الطبيعية، تتراوح من 10 آلاف جنيه لشهادة الـ"500"، إلى 50 ألف جنيه لشريحة الـ"2500" جنيه، على حسب فئة الشهادة، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث، تتراوح قيمة التعويض من 50 ألف جنيه لشهادة الـ"500" إلى 250 ألف جنيه شريحة الـ"2500" جنيه.

ويطرح البنك الشهادة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، ببطاقة الرقم القومى فقط، دون الحاجة إلى كشف طبى أو أية أوراق أو مستندات أخرى، وكذلك دون أى مصروفات.