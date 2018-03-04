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بشار الأسد: محاولات الغزو التركى عدوان على سوريا

الأحد، 04 مارس 2018 10:11 م
بشار الأسد: محاولات الغزو التركى عدوان على سوريا بشار الأسد





كتب محسن البديوى
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أكد الرئيس السورى بشار الأسد، أن العمليات العسكرية على الغوطة مستمرة ولن تتوقف، وأن تقدم قوات الجيش السورى تم فى ظل الهدنة، مضيفًا أن الاعتداء التركى ومحاولات الغزو التركية هى عدوان على سوريا.

 

وقال الأسد، إنه : لا يوجد تعارض بين "الهدنة وتواصل العمليات العسكرية" فى الغوطة، نافيًا استخدام السلاح الكيماوى قائلًا إن الدليل عدم "وجود مجازر سقط فيها الآلاف أو المئات من الأشخاص"، وذلك حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

كما أكد أن "القوات الشعبية السورية" التى تقاتل فى عفرين تنسق مع الجيش السورى.

 

 

 


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تركيا

سوريا

الغوطه

عفرين



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