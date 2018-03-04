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بدء حملة تبرع بالدم اليوم بجامعة المنوفية لدعم أبطال الجيش بحربهم ضد الإرهاب

الأحد، 04 مارس 2018 01:16 ص
بدء حملة تبرع بالدم اليوم بجامعة المنوفية لدعم أبطال الجيش بحربهم ضد الإرهاب تبرع بالدم - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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أكد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، أنه فى إطار تقديم الدعم الكامل لقواتنا المسلحة، وللعملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على العناصر الإرهابية، ستقوم الجامعة اليوم ببدء حملة للتبرع بالدم لمدة أسبوع لدعم أبطال القوات المسلحة فى حربهم ضد الأرهاب.

 

وأشار الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة، ستقوم بدءًا من اليوم الأحد 4 من مارس وحتى الأحد القادم 12 من مارس الجارى، بإطلاق حملة تحت شعار "معاً نستطيع.. سيناء بلا إرهابيين" .

 

يأتى ذلك فى إطار الحملة التى أطلقها المجلس الأعلى للجامعات، وستقوم الإدارة الطبية بالتعاون مع بنوك الدم بالمستشفيات الجامعية باستقبال المتبرعين لضمان توفير المخزون الإستراتيجى من فصائل الدم ومشتقاته فى بنوك الدم بالمستشفيات الجامعية.


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