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بدء تهدئة جديدة لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية

الأحد، 04 مارس 2018 12:52 م
بدء تهدئة جديدة لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية سوريا - أرشيفية





أ ش أ
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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم بدء فترة تهدئة جديدة فى الغوطة اليوم الأحد، لإفساح المجال لخروج المدنيين الذين يحاصرهم تنظيم جبهة النصرة الإرهابى ويتخذهم دروعا بشرية، وذلك بعد منعهم من المغادرة طيلة الأيام الخمسة الماضية.

وأوضحت الوكالة، أن سيارات الإسعاف وحافلات النقل تنتظر فى مخيم الوافدين على طرف الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين الراغبين بمغادرة الغوطة، تمهيدا لنقلهم إلى مركز الإقامة المؤقتة فى (الدوير) بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحى وغيرها.

 

 

 

 


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