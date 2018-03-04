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انفجار بمنطقة "هارولد هيل" بشمال شرق لندن

الأحد، 04 مارس 2018 06:03 م
انفجار بمنطقة "هارولد هيل" بشمال شرق لندن الشرطة البريطانية





أ ش أ
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أفادت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع تقارير تفيد بوقوع انفجار بمنطقة "هارولد هيل" بشمال شرق العاصمة لندن.

وأفادت السلطات -حسبما ذكر تلفزيون "سكاى نيوز" البريطانى- أنه لا يجرى التعامل مع التفجير حاليا كحادث له علاقة بالإرهاب.

 


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الشرطة البريطانية

لندن

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هارولد هيل

الإرهاب



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