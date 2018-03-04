انفجار بمنطقة "هارولد هيل" بشمال شرق لندن







أ ش أ

أفادت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع تقارير تفيد بوقوع انفجار بمنطقة "هارولد هيل" بشمال شرق العاصمة لندن.

وأفادت السلطات -حسبما ذكر تلفزيون "سكاى نيوز" البريطانى- أنه لا يجرى التعامل مع التفجير حاليا كحادث له علاقة بالإرهاب.