انفجار بمنطقة "هارولد هيل" بشمال شرق لندن

انفجار بمنطقة "هارولد هيل" بشمال شرق لندنالأحد، 04 مارس 2018 06:03 م
الشرطة البريطانية
أ ش أ
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أفادت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع تقارير تفيد بوقوع انفجار بمنطقة "هارولد هيل" بشمال شرق العاصمة لندن.
وأفادت السلطات -حسبما ذكر تلفزيون "سكاى نيوز" البريطانى- أنه لا يجرى التعامل مع التفجير حاليا كحادث له علاقة بالإرهاب.
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