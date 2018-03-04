انطلاق فعاليات مؤسسة شباب القادة بجامعة عين شمس.. صور







كتب - محمود راغب

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، انطلقت الْيَوْمَ فعاليات مؤسسة شباب القادة بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت "رئيس جامعة عين شمس"، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون التنمية و البيئة، وسمير عبد الناصر، أمين عام جامعة عين شمس، وبحضور ممثلين عن شركة حديد المصريين وشركة المصرية للاتصالات WE الشركاء البلاتينين للمؤسسة وشبكة قنوات ON.

وتهدف المؤسسة إلى البحث عن قادة من الشباب داخل الجامعات المصرية لتنمية قدراتهم العملية والنظرية باستخدام أحدث أدوات التقييم والتنمية المعتمدة دولياً لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة فى جمهورية مصر العربية.