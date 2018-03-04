انطلاق فعاليات مؤسسة شباب القادة بجامعة عين شمس.. صور

انطلاق فعاليات مؤسسة شباب القادة بجامعة عين شمس.. صورالأحد، 04 مارس 2018 08:21 م
جانب من فعاليات مؤسسة شباب القادة
كتب - محمود راغب
إضافة تعليق
تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، انطلقت الْيَوْمَ فعاليات مؤسسة شباب القادة بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت "رئيس جامعة عين شمس"، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون التنمية و البيئة، وسمير عبد الناصر، أمين عام جامعة عين شمس، وبحضور ممثلين عن شركة حديد المصريين وشركة المصرية للاتصالات WE الشركاء البلاتينين للمؤسسة وشبكة قنوات ON.
وتهدف المؤسسة إلى البحث عن قادة من الشباب داخل الجامعات المصرية لتنمية قدراتهم العملية والنظرية باستخدام أحدث أدوات التقييم والتنمية المعتمدة دولياً لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة فى جمهورية مصر العربية.
فعاليات مؤسسة شباب القادة
فعاليات مؤسسة شباب القادة
أعضاء مؤسسة شباب القادة
اللواء محمود خلف خلال مشاركته بفعاليات مؤسسة شباب القادة
إضافة تعليق
تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية
سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة