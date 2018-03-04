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انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب وبناء الدولة بحضور أسامة الأزهرى

الأحد، 04 مارس 2018 10:38 ص
انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب وبناء الدولة بحضور أسامة الأزهرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان





وائل ربيعى - تصوير أشرف فوزى
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بدأ منذ قليل، مؤتمر: "الشباب وبناء الدولة" نحو تفعيل دور الشباب فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، الذى تنظمه جامعة حلوان بالتعاون مع الاتحاد العربى لمعاهد ومراكز اعداد القادة ومؤسسة الأهرام، اليوم الأحد بقاعة حسن حسنى بالجامعة.

ويحضر المؤتمر، المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور أسامة الأزهرى من علماء الأزهر الشريف، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ويدير المؤتمر النائبة جهاد عامر نائب رئيس الاتحاد العربى لإعداد القيادات.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مصر الجديدة "2030" ستكون ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والبيانات والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقى بجودة حياة المصريين.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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