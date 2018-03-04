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انتحار ربة منزل بالبحيرة بتناول مبيد حشرى

الأحد، 04 مارس 2018 10:50 ص
انتحار ربة منزل بالبحيرة بتناول مبيد حشرى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير امن البحيرة





البحيرة - جمال ابو الفضل - ناصر جودة
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أقدمت ربة منزل فى العقد الثانى من العمر بقرية عباس العقاد التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم، الأحد، على الانتحار بتناول مبيد حشرى.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة اخطارا من مركز شرطة حوش عيسى من مستشفى النوباريه العام بوصول إسراء ش ع 17 سنة ربة منزل ومقيمه قرية عباس العقاد بدائرة المركز مصابه بإدعاء تناول ماده سامه وتوفيت عقب وصولها.

 

وبسؤال والدها شعبان ع ع 51 سنة عامل زراعى ومقيم بذات الناحيه قرر بتناول نجلته مبيد حشرى بالمنزل مما أدى لإصابتها ووفاتها بقصد الإنتحار ولم يعلل سبباً لذلك ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاة ادعاء تناول ماده سامه ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

 

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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