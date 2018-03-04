اليوم.. 2475 فرعا لـ4 بنوك تطرح "شهادة أمان المصريين" للعمالة المؤقتة







كتب - أحمد يعقوب

تبدأ 2475 فرعًا، تمثل شبكة فروع 4 بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى، اليوم الأحد، طرح شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بدون تحصيل أية رسوم أو مصاريف فتح حساب، وفى 5 شرائح للشهادة تبدأ من 500 جنيه إلى 2500 جنيه، بقيمة تعويض تصل إلى 250 ألف جنيه.



وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ، أنه لن يتم تحصيل أية رسوم أو مصاريف فتح حساب بشأن شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، والتى يبدأ طرحها اليوم عن طريق 610 فروع تمثل شبكة فروع البنك على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فئة الشهادة هى 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، وتبلغ قيمة التعويض النقدى الخاص بها فى حالة الوفاة الطبيعية، تتراوح من 10 آلاف جنيه لشهادة الـ"500"، إلى 50 ألف جنيه لشريحة الـ"2500" جنيه، على حسب فئة الشهادة، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث، تتراوح قيمة التعويض من 50 ألف جنيه لشهادة الـ"500" إلى 250 ألف جنيه شريحة الـ"2500" جنيه، لافتًا إلى أنها متاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.

ولفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أنه يمكن تجديد شهادة "آمان المصريين" لمدة مرتين متتاليين، مدة الواحدة 3 سنوات، لافتًا إلى أن تجديد الشهادة بناء على رغبة العميل، ويتم إعادة النظر فى سعر العائد بعد انتهاء مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.