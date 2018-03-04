اليوم.. جامعة قناة السويس تعقد الملتقى الحوارى الخامس لمبادرة "حلمك مستقبلك"الأحد، 04 مارس 2018 02:00 ص
الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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تستضيف جامعة قناة السويس اليوم، الأحد، الكاتب الصحفى أسامة الدليل، رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربى، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفى وذلك ضمن مبادرة "حلمك مستقبلك"، التى انطلقت من جامعة قناة السويس فبراير الماضى تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
ويعد هذا اللقاء هو الملتقى الحوارى الخامس لشباب الجامعة ويدور حول حقوق الإنسان من المنظور السياسى والأمن القومى، ويقام الملتقى تحت إشراف الدكتور محمد شقيدف مدير مركز التنمية البشرية وطارق عجيبة مدير عام رعاية الشباب ومروة عدلى مدير النشاط الثقافى.
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