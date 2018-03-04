اليوم السابع داخل برواز دبى أكبر إطار فى العالم يروى النقلة الحضارية







رساله دبى وليد عبد السلام

زار الْيَوْمَ السابع برواز دبى الذى يعد أكبر برواز فى العالم ويقع فى منطقة زعبيل في إمارة دبى وأحد المعالم التي تم انجازها عام 2015 .

ويبلغ ارتفاع برواز دبى 150 مترا وعرضه يصل إلى 93 مترا الهدف منه إظهار معالم دبى بين الحاضر والماضى معا فى أيقونة فنية ضخمة.

يقع برواز دبى بالقرب من بوابة النجوم، الموقع الترفيهي الشهير فى حديقة زعبيل وهو عبارة عن برواز أو إطار متكامل، يبرز معالم الإمارة بشكل فريد، ويبلغ ارتفاع الضلعين 150 متراً، وعرض 93 متراً.

ويشكل الفراغ القائم بين الضلعين صورة جميلة لمدينة دبى واضحة المعالم من علو شاهق، بحيث ينقل من جهة معالم ومباني شارع الشيخ زايد، لترمز إلى دبى الحديثة، فيما تضم الجهة الثانية من البرواز معالم لمناطق ديرة، التي ترمز إلى دبي القديمة.

وتبلغ أسعار تذاكر دخول مشروع برواز دبى 50 درهماً للكبار و20 درهماً للصغار من سن 3 سنوات وحتى 12 سنة.

ووصلت تكلفة إنجاز المشروع 160 مليون درهم، ويعد من المشاريع الفريدة وأيقونة جمالية ومعلماً معمارياً حضارياً يربط الماضي بالحاضر، كما أنه منطقة جذب مهمة للزوار والسياح والمقيمين .

البرواز متكامل الأضلاع متكامل زجاجي وشفاف، يبرز معالم الإمارة وبه من الداخل 4 مصاعد كبيره 2 للصعود و2 للنزول ويستقبل السياح فريق من العاملين يوضح للسياح الحرف والمهن التى كان يقوم بها أهل دبى قبل وبعد اكتشاف البترول والتطور التكنولوجى الذى وصلت آلية الامارات خلال 50 عاما .

وبالطابق الأخير بالبرواز كاميرات ثلاثية الأبعاد تلتقط الصور للسياح ومزود الطابق بألواح زجاجية شفافه يقف عليها السائح ليرى المدينة من حوله وكأنه معلق بالهواء .

ويحوى البرواز متجراً للهدايا التذكارية من خلال بضائعه التي تناسب كافة الأذواق والأعمار ليصحبها معه الزائر تذكاراً ويمنع أمن البرواز التصوير داخله .

تم تصميم الضلع الأرضي للبرواز ليضم متحفاً يحكي قصة تطور المدينة، وعرض لكل ما يتعلق بدبى، باستخدام أحدث وسائل العرض بالصور ثلاثية الأبعاد وبالشكل الذي يسهم في خلق بيئة عمرانية ملائمة للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة.