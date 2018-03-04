"اليوم السابع" تتسلم جائزة نوال عمر رائدة الإعلام المصرى والعربى







كتب مصطفى السيد - تصوير أحمد معروف

نظمت مؤسسة الأهرام، مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز رائدة الإعلام المصرى والعربى الدكتورة نوال عمر بقاعة محمد حسنين هيكل.

وتسلمت "اليوم السابع" جائزة الدكتورة نوال عمر ،التى تقام تحت رعاية جريدة الأهرام ونقابة الصحفيين،خلال الحفل الذى بدأ بالتقاط المكرمين صورا تذكارية مع الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفى سعد سليم رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر، والذى تم تكريمه ضمن أوائل دفعة اداب قسم إعلام عام 1986؛ فضلا عن الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام قبل مغادرتهم الحفل للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الصحفى للرئيس عبدالفتاح السيسى وولى العهد السعودى محمد بن سلمان .

وشهدت احتفالية تسليم الجوائز اليوم تكريم الطالبتين الأولى والثانية بقسم الاعلام "جامعة بنها" ، وهما إيمان طارق إمام، والتي تبرعت بقيمة جائزتها لصندوق "تحيا مصر"، علياء عبد الله عبد الخالق، بحضور عميدة الكلية الدكتورة عبير الرباط.

وعرض القائمون على الحفل فيلم وثائقى عن الدكتورة الراحلة نوال عمر بعنوان "قصة كفاح امرأة مصرية"، تعليق الإعلامية الكبيرة جيلان حمزة.

ووصف هشام الزينى، الكاتب الصحفى وأحد أعضاء دفعة 1986، الدكتورة نوال عمر بأنها امرأة غير عادية، فقد صنعت لنفسها نجاحا ووجودا ورفضت أن تكون على الهامش.

وأضاف أن العام المقبل سيشهد زيادة في القيمة المالية للجوائز وتحسينا للمادة الفيلمية المقدمة عن الدكتورة نوال عمر، قائلا إن علاء ثابت تبنى الجائزة وأصر أن تكون برعاية "الأهرام" هذا العام بعد أن تولى رعايتها على مدار سنوات خلال عضويته بمجلس نقابة الصحفيين.

وكانت الزميلة زينب عبد اللاه فازت بالمركز الثانى من لجنة تحكيم جوائز الدكتورة نوال عمر (رائدة الإعلام المصرى والعربى)، التى تقام تحت رعاية جريدة الأهرام ونقابة الصحفيين، نتيجة مسابقتها الصحفية، تحت محور "دور الشباب فى بناء مستقبل مصر"، وذلك عن موضوع تناول قصة كفاح الطالبة مريم فتح الباب ابنة حارس العقار التى حصلت على المركز الأول فى امتحانات الثانوية العامة، وجاء الموضوع تحت عنوان : "شكرا آل مريم فأنتم الأغنياء ونحن الفقراء".

كانت الزميلة نرمين قطب بـ"الأهرام" قد فازت بالمركز الأول، وفاز الزميل إيهاب محمد حسن صبرة بـ"الأخبار المسائى" بالمركز الثالث.











































