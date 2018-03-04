المشاركون بمؤتمر دعم السيسي ببنى سويف: الإقبال على الانتخابات رسالة للخارج

بنى سويف - أيمن لطفى

نظم أهالى قرية سدس الأمراء بمركز ببا جنوب بنى سويف بالتنسيق مع أعضاء "بيت العيلة" وحملة "كلنا معاك من أجل مصر" مساء أمس السبت، مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية.

وحضر المؤتمر الذى أقيم بمركز شباب القرية، شعبان عبدالوهاب نائب رئيس مركز ومدينة ببا، سمير شحاتة رئيس قرية سدس، ربيع ياسين منسق حملة كلنا معاك بالقرية، وأمناء وأعضاء بيت العائلة "القمص غبريال، والشيخان الحسن عبدالرسول وصبحى محمد " ورءوس العائلات وشباب القرية.

وطلب المتحدثون من المواطنين المشاركة فى حشد الناخبين وزيادة الإقبال على الصناديق لتسجيل أعلى نسبة تصويت لكى نبعث برسالة إلى الخارج مفادها "الشعب المصرى يختار ويدعم السيسي رئيسا ويلتف حوله". كما استعرض المتحدثون خلال المؤتمر إنجازات السيسي خلال فترة ولايته الأولى، وأبرزها توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين فضلا عن محاربة الإرهاب الأسود.