"المراغى" يقتنص جائزة مصطفى وعلى أمين عن فكرة "الأخبار برايل"







فاز الزميل أحمد المراغى رئيس تحرير "الأخبار برايل" بمؤسسة أخبار اليوم، بجائزة مصطفى وعلى أمين فرع "الانفراد الصحفى"، وذلك بفكرة إصدار الأخبار برايل أول صحافة قومية بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية فى الشرق الأوسط، والتى صدر العدد الأول منها مارس 2017، ويحررها فريق عمل مدهش من الصحفيين أصحاب البصيرة متحدى الإعاقة .

ويذكر أن المراغى أقدم على هذه التجربة بمجهود شخصى منذ أكثر من عشر سنوات، واستمر من وقتها يعرض فكرته حتى ترأس الكاتب الصحفى ياسر رزق مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وتحمس للفكرة، ودعم المراغى وفريقه وفكرته بكل قوة، حتى خرجت التجربة للنور، وكرمها الرئيس عبد لافتاح السيسي، كونها الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط.