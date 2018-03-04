المالية: حصيلة منازعات الضرائب 15مليار جنيه.. وتشكيل 6 لجان لـ"العقارية"







كتب – أحمد يعقوب

نشرت الجريدة الرسمية للدولة القانون رقم 14 لسنة 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين وذلك بعد أن وافق على مد العمل بالقانون مجلس النواب مؤخرا.

وأكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتى فى إطار جهود الوزارة لإرساء جسور الثقة مع الممولين وإصلاح منظومة الضرائب عبر سرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية والبت فى الطلبات التى يتقدم بها الممولين إلى لجان إنهاء هذه المنازعات والمتعلقة بضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة والضرائب العقارية التى تمت إضافتها بتجديد القانون وذلك لسرعة استقرار المراكز الضريبية للممولين.

وفى هذا الإطار كشف بيان وزارة المالية أنه تنفيذا لتعليمات وزير المالية فقد تم إعادة النظر فى تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات القائمة حاليا مع التوسع فى إنشاء عدد آخر من لجان إنهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وضريبة الدمغة وذلك تيسيرا على الممولين ولسرعة الانتهاء من أرصدة طلباتإنهاء المنازعات الموجودة حاليا باللجان بعد نجاح التطبيق الأول للقانون خلال العام الماضى حيث نجح فى تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه عبر إنهاء أكثر من 4.5 آلاف منازعة مما أسهم بدوره فى زيادة إقبال الممولين على تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.

وأوضح البيان أن وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية وحرصا على حسن تطبيق القانون فقد وجه الوزير مصلحة الضرائب لتنظيم دورة تدريبية منتصف شهر مارس المقبل لأعضاء ورؤساء لجان إنهاء المنازعات الضريبية وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتحسينه وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين وذلك مع إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وتضمن البيان أن القانون الجديد لإنهاء المنازعات يسمح لأول مرة بأن تنظر هذه اللجان المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية ولذا فقد تقرر إنشاء 6 لجان لهذا الغرض موزعة على مستوى الجمهورية حيث تم توزيع مقارها بالمحافظات المختلفة حسب كثافة المنازعات الضريبية فى كل محافظة.

وفى ضوء تلك التيسيرات غير المسبوقة طالبت مصلحتى الضرائب المصرية والعقارية الممولين بسرعة التقدم بطلباتهم لإنهاء المنازعات الضريبية وذلك لمأموريات الضرائب المختصة سواء دخل أو مبيعات أوقيمة مضافة أوعقاريه حسب الاختصاص بكل منهم حيث أنه وفقا للمادة الثالثة بالقانون يجب تقديم طلب إنهاء المنازعة من قبل الممول أوالمكلف على النموذج المعد لهذا الغرض والمتوفر فى جميع المأموريات مجانا.

وأوضح البيان أنه يجب أن يتضمن الطلب بوجه خاص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات طلب التصالح وإنهاء المنازعات كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له، لافتا إلى أنه على المقابل على مصلحتى الضرائب المصرية والعقارية أن تقيد هذه الطلبات فى سجل يعد لذلك، على أن تحيل كل طلب خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة.

وذكر البيان أنه إذا رأت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب إنهاء النزاع كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.

جدير بالذكر أن قانون إنهاء المنازعات يكفل الحيادية التامة فى نظر أى نزاع حيث أن هذه اللجان يرأسها رؤساء من غير العاملين بمصلحة الضرائب وتضم فى تشكيلها أحد السادة القضاة وتنعقد جلساتها بحضور الممول أو من يمثله.

كما أن هذه اللجان تكفل إعادة النزاع إلى الجهة الوارد منها سواء من المحكمة ولجنه الطعن فى حالة عدم الاتفاق دون تحمل الممول أى أعباء إدارية أو مالية، ومن شأن طلب الممول إنهاء النزاع أمام هذه اللجان أن يتجنب المزيد من غرامات التأخير فضلا عن توفير أتعاب الخبراء والتقاضى.