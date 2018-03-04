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القومى للمرأة وعمال مصر يطلقان اليوم مؤتمرا لتوعية المرأة العاملة بالتصويت

الأحد، 04 مارس 2018 04:00 ص
القومى للمرأة وعمال مصر يطلقان اليوم مؤتمرا لتوعية المرأة العاملة بالتصويت الدكتورة مايا مرسى رئيس القومى للمراة





كتب محمود راغب
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ينظم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأحد، لقاءا توعويا بعنوان مؤتمر "بإيدينا نوعيها.. وصوتك لمصر" ، بمقر اتحاد العمال، ضمن حملة المجلس وأنشطة اتحاد العمال لتوعية المرأة بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، حيث يستهدف اللقاء تحفيز وتوعية عاملات مصر بجميع محافظات الجمهورية بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

ويشرف اللقاء بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والنائبة مايسة عطوة رئيسة لجنة المرأة باتحادى نقابات عمال مصر وعمال حوض النيل، وعضو لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، والسيدة جيهان السادات، وعدد كبير من عاملات مصر من مختلف محافظات الجمهورية .

 

ويأتى اللقاء بمشاركة ممثلى المجتمع المدنى وعدد من أعضاء مجلس النواب بحضور سليمان وهدان وكيل المجلس ووفد عن الشباب برئاسة طاهر أبو زيد وزير الشباب الأسبق إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد من العضوات السابقات فى مجال العمل النقابى والسياسى فى مقدمتهن عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة والنائبة أنيسة حسونة.


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