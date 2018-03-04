القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 7 متهمين بحوزتهم اسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ج.م"20 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "اسماعيل .م.ن"32 عاما عاطل ومقيم المرحلة السابعة وبحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "على .ص.م"19 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول وبحوزته "مطواه" والمتهم"عيسى.م.ع"41 عاما جزار ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"سنجة" والمتهم "محمود.س.م"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"سنجة" والمتهم "ابراهيم.ش.ع"19 عاما عاطل ومقيم عزبة حسين ادم وبحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "حسن.ح.ع"37 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته سلاح ابيض"كتر".

و بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.