القبض على موظف بالأقصر اختلس 100 ألف جنيه من جهة عمله







كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط موظف لاستغلاله موقعه الوظيفى والاستيلاء على أموال صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن "سيد .ف"، مسئول قروض بالوحدة المحلية لقرية الأقالتة، مقيم القرنة بالأقصر، يستغل موقعه الوظيفى بتحصيل قيمة أقساط قروض صندوق التنمية المحلية لتمويل بعض المشروعات بالقرية لعام 2015 من بعض المواطنين، واختلاس تلك المبالغ لنفسه وعدم توريدها فى حساب جهاز بناء وتنمية القرية التابع لوزارة التنمية المحلية.

وبلغ إجمالى تلك المبالغ "100,464" جنيه، وأكدت التحريات صحة الواقعة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على المستندات الدالة على ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد تلك المبالغ التى تم الاستيلاء عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.