القبض على مقاول هارب من 58 حكما بإجمالى 40 سنة حبس فى حدائق القبة







كتب إبراهيم أحمد

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط "محمود ع ع" 52 سنة، مقاول، المطلوب التنفيذ عليه فى 58 حكم جزئى ومستأنف ومطالبات "مبانى" بإجمالى حبس 40 سنة و11 شهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت 610 آلاف و505 جنيهات.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.