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القبض على لص بعد سرقته شقة سكنية بالمنوفية

الأحد، 04 مارس 2018 10:51 ص
القبض على لص بعد سرقته شقة سكنية بالمنوفية القبض على متهم - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث الشهداء بمحافظة المنوفية، من القبض على لص سرق شقة سكنية بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم "ن . ح. م" 46 سنة، محاسب ومقيم دائرة المركز، باكتشافه سرقة بعض محتويات شقته الكائنة بالطابق الأول لعقار مكون من طابقين، عبارة عن أجهزة كهربائية، ومفروشات، عن طريق كسر باب الشقة.

وأشارت تحريات وحدة مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م . م . ع" 35 سنة، عامل، وقيامه ببيع المسروقات إلى "م . س . أ" 37 سنة، ربة منزل ومقيمان دائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وأقرت الثانية بشرائها المسروقات من المتهم، ونفت علمها بكونها متحصلات جريمة سرقة، وبإرشادها، تم ضبط المسروقات، وتم التحفظ على المتهمين، والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3058 جنح مركز الشهداء لسنة 2018

 


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