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القبض على صاحب مدبغة وعامل أثناء التنقيب عن الآثار بمصر القديمة

الأحد، 04 مارس 2018 11:53 ص
القبض على صاحب مدبغة وعامل أثناء التنقيب عن الآثار بمصر القديمة المتهمين بالتنقيب عن الاثار





كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، فى القبض على كلاً من "عبد الحميد م د" 58 سنة، صاحب مدبغة، و"مسعد أ ا" 59 سنة، عامل، لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بالمدبغة.

 

وعلى الفور تم استهداف المدبغة، وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال حفر داخل المدبغة، وعثر بداخلها على حفره قطرها 4×2 متر بعمق 8 أمتار وأدوات تنقيب عبارة عن هلتى دقاق، موتور شفط مياه، كوريك حديدى، حبل بطول 20 مترا، بكرة حديدية.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

  


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