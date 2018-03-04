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القبض على "سايس" حاول سرقة 13 مكتب بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة

الأحد، 04 مارس 2018 11:49 ص
القبض على "سايس" حاول سرقة 13 مكتب بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة المتهم





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فى ضبط منادى سيارات عقب محاولته ارتكاب وقائع سرقة داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة وجود آثار عبث وكسر بـ13 مكتب داخل المدينة الجامعية، وبعثرة محتوياتها، ووجود آثار حريق ببعض الأوراق، وما أسفر عنه فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عن أن الحريق شب عمداً .

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "حسين . أ" منادى سيارات أمام المدينة، سبق اتهامه فى 11 قضية "سرقة ، مخدرات ، ضرب ، إتلاف".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه تمكن من الدخول عن طريق تسلق إحدى البوابات المغلقة وغير المستخدمة، وتوجه للمبنى وكسر أبواب المكاتب وعبث بمحتوياتها بحثاً عن أى متعلقات لسرقتها، وعقب انتهائه وعدم تحصله على ثمة مسروقات ألقى سيجارة مشتعلة بسلة المهملات وانصرف.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعة الشروع فى سرقة محتويات مكاتب داخل إدارة جنوب الجيزة التعليمية بشارع البستان دائرة قسم شرطة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وما ارتكبه من جرائم، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.

 

 

 

 


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